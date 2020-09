ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കാൻ പ്രേരകശക്തിയായ ഇന്ത്യ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ (ഐഎസി) പ്രസ്ഥാനം ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയതാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ. ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.

‘എല്ലാം നടപ്പായിക്കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഖേദമുണ്ട്. ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡകൾക്കായി ഐഎസി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ വലിയതോതിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കി അവർക്ക് അധികാരത്തിൽക്കയറാനുള്ള വഴിയായി ഐഎസിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

ഐഎസിയിൽ ബിജെപി – ആർഎസ്എസ് പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നെനിക്ക് സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അണ്ണാ ഹസാരെ ഒരുപക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ബോധവാനായിരുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു; എനിക്കു ചില സംശയങ്ങളും. രണ്ടാമതായി ഖേദം തോന്നിയ കാര്യം അരവിന്ദിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തേ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അതു വ്യക്തമായപ്പോഴേക്കും വളരെ വൈകിയിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മറ്റൊരു ‘ഫ്രാങ്കെൻസ്റ്റെയിൻ മോൺസ്റ്ററിനെ’ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഐഎസിക്കു ചുക്കാൻപിടിച്ചവരിലൊരാളായിരുന്നു ഭൂഷൺ. പിന്നീട് എഎപി രൂപീകരിച്ചതും ഐഎസിയിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. എഎപിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളുമായിരുന്ന ഭൂഷണെ പാർട്ടി വിരുദ്ധത ആരോപിച്ച് 2015ൽ യോഗേന്ദ്ര യാദവിനൊപ്പം എഎപിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ‌‌അതേസമയം, ഭൂഷന്റെ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ എഎപി വക്താവും യോഗേന്ദ്ര യാദവും വിസമ്മതിച്ചു.

English Summary: Once its core member, Prashant Bhushan says IAC propped up by RSS, BJP