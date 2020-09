രോഗമുക്തരായ 30% പേരിൽ ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്താനായില്ല: സിറോ സർവേ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം കോവിഡ്–19 ബാധിച്ചവരിൽ നടത്തിയ സിറോ സർവേയിൽ 30% പേർക്കിടയിലും ആന്റിബോഡികൾ ഇല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രോഗമുക്തരായ 257 പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 79 പേരിൽ ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 11 ജില്ലകളിൽനിന്നായി ഓഗസ്റ്റ് 1 – 7 വരെ 15,000 പേരിൽനിന്നാണ് സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചത്.

ഇതിൽ കോവിഡ്–19 പോസിറ്റീവ് ആകുകയും പിന്നീട് രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തവരുടെ രക്ത സാംപിളുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിലാണ് 79 പേരിലാണ് ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്താനാകാഞ്ഞത്. ഡല്‍ഹിയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം വിലയിരുത്താനാണ് ഓഗസ്റ്റില്‍ സിറോളജിക്കൽ സർവേ നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രായങ്ങളിലുള്ളവരുടെ സാംപിളുകളാണ് ശേഖരിച്ചത്.

ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്താനാകാതിരുന്നത് ഇവരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് മാസങ്ങൾക്കു മുൻപായതുകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്നതാണ് അനുമാനം. ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആന്റിബോഡികൾ അപ്രത്യക്ഷമായതാകാമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും രോഗബാധയുണ്ടായാൽ കോശങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണു വിലയിരുത്തൽ. ഓഗസ്റ്റ് സർവേയ്ക്കായി സംഘത്തെ നയിച്ചത് മൗലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ (എംഎഎംസി) ഗവേഷകരും വിദഗ്ധരുമാണ്.

