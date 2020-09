മുഗൾ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പേരു മാറ്റി യോഗി; പകരം ശിവജിയുടെ പേര്

ആഗ്ര∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിൽ നിർമിക്കുന്ന മുഗൾ മ്യൂസിയത്തിന് ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ പേര് നൽകുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. നഗരത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് യോഗിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. മുഗളന്മാര്‍ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നായകന്മാരാകും. അടിമത്ത മാനസികാവസ്ഥ തകർക്കുന്ന എന്തും തന്റെ സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘ആഗ്രയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അടിമത്ത മാനസികാവസ്ഥയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ല. ശിവജി മഹാരാജ് നമ്മുടെ നായകനാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്’– യോഗി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

2015ൽ അഖിലേഷ് യാദവ് സർക്കാരാണ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്. താജ്മഹലിനടുത്ത് ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് മ്യൂസിയം നിർമാണം. മുഗൾ സംസ്കാരം, പുരാവസ്തുക്കൾ, പെയിന്റിങ്ങുകൾ, പാചകരീതി, വസ്ത്രങ്ങൾ, മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

നേരത്തെ അലഹബാദ് (ഇപ്പോൾ പ്രയാഗ്‌രാജ്) ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളും യോഗി ആദിത്യനാഥ് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു.

