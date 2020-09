വെഞ്ഞാറമൂട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം സിബിഐ അന്വേഷിക്കണം: അടൂർ പ്രകാശ് ലോക്സഭയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ വെഞ്ഞാറമൂട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിരവധി ആരോപണങ്ങളും അച്ചടക്ക നടപടികളും നേരിട്ട തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം നീതിപൂർവകമല്ല. തുടരെ ഉയരുന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സിപിഎമ്മും ഈ കൊലപാതകത്തെ കണ്ടതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ 12 പേരുടെ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാണ്. എന്നിട്ടും 9 പേരെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാക്കി മാറ്റി മുതലെടുപ്പു നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണം വരുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : Need CBI probe in Venjaramoodu twin murder, Adoor Prakash in Lok Sabha