ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ‘സംഘടിത ശ്രമം’: ഫെയ്സ്ബുക് മുൻ ജീവനക്കാരി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഫെയ്സ്ബുക് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ‘സംഘടിത ശ്രമ’മുണ്ടായെന്ന് മുൻ ജീവനക്കാരി സോഫി ചാങ്. അത്തരം ശ്രമങ്ങളെ കമ്പനി കണ്ടെത്തിയിരുന്നെന്നും ആ ഗ്രൂപ്പുകളെ നീക്കം ചെയ്യാനുളള ജോലിയിൽ താനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും ചാങ് പറഞ്ഞു. ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ ജീവനക്കാർക്കെഴുതിയ കുറിപ്പിലാണ് ചാങ്ങിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

അതേസമയം, അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെപ്പറ്റിയോ അതിനു പിന്നിൽ ആരാണെന്നതിനെപ്പറ്റിയോ അവ നീക്കം ചെയ്തതിനെപ്പറ്റിയോ ഫെയ്സ്ബുക് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ആയിരത്തിലധികം പേരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു ശൃംഖല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് സോഫി ചാങ് പറഞ്ഞത്. ഈ വിവരം ചോർന്നത് ഫെയ്സ്ബുക്കിന് ഇന്ത്യയിൽ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും. വിദ്വേഷ പ്രസംഗ വിഷയത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് വിമർശനവിധേയമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽക്കൂടിയാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവരുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, യുക്രെയ്ൻ, സ്പെയ്ൻ, ബ്രസീൽ, ബൊളീവിയ, ഇക്വഡോർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ അജൻഡ നടപ്പാക്കാനുള്ള സംഘടിത പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പല രാജ്യങ്ങളിലെയും തിര‍ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായെന്നും സോഫി കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജവാർത്തകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യുന്ന ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയ സോഫി ചാങ്.

അതേസമയം, കുറിപ്പിനു പിന്നാലെ വിവാദങ്ങൾ ശക്തമാകുകയാണ്. ഡൽഹിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാധീനിക്കാൻ ഒരു ‘ശൃംഖല’ ശ്രമിച്ചെന്നും എഎപി വിജയിച്ചെന്നും ചാങ്ങിന്റെ കുറിപ്പിൽനിന്നുള്ള കുറച്ചുഭാഗങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ബിജെപി ഐടി സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാൽ ഫെയ്സ്ബുക് ബിജെപിയെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാണെന്ന‌് എഎപി ഐടി വിഭാഗം മേധാവി അങ്കിത് ലാൽ തിരിച്ചടിച്ചു. ‘സംഘടിത പ്രചാരണം’ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ‘ചിട്ടയായ’ പ്രവർത്തനം എന്നതാണെങ്കിൽ അതെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ബിജെപിക്കെതിരെ ചിട്ടയായല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ല. ഫെയ്സ്ബുക്കുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവെന്നാണ് മാളവ്യ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അതു തെറ്റാണ്,’ – ലാൽ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Attempt was made to influence Delhi polls, says ex-staffer of FB