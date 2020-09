ചൈനയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കാതെ ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കാന്‍ ഓസ്ട്രേലിയ

മെൽബൺ∙ ഏഷ്യയിലെ സാമ്പത്തിക ഭീമനായ ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നതു കുറയ്ക്കാനായി ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം വർധിപ്പിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരുങ്ങുന്നു. ലോകത്ത് ചൈനയെ ഏറ്റവും അധികം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ്. കോവിഡ്–19 വ്യാപനവും രോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യാന്തര അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആവശ്യമാണ് 30 വർഷത്തെ ബന്ധത്തെ ഉലച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്നുള്ള ബാർലി, ബീഫ്, വൈൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇറക്കുമതിക്കു ചൈനയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ജൂണിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ വിർച്വൽ ഉച്ചകോടി നടത്തിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രതിരോധ കരാർ ഒപ്പിടുകയും സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇന്തോ – പസഫിക് മേഖലയിലെ വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്കായി ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ വ്യാപാര മന്ത്രിമാർ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംവിധാനം ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക ഗവേഷണം തുടങ്ങിയവ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു സാധിക്കുമെന്ന് ക്വീൻസ്‌ലാൻഡിലെ ഗ്രിഫിത് സർവകലാശാലയിലെ രാജ്യാന്തര റിലേഷൻസ് വിഭാഗം പ്രഫസർ അയാൻ ഹാൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ മധ്യവർഗ വിഭാഗത്തിന് ചരക്കുകളുടെ വാണിജ്യ വിപണിയെക്കാള്‍ ഇതാവും കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്പെടുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിദേശവിദ്യാർഥികളുടെ പുതിയ എൻറോൾമെന്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 2019ൽ 32 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയെ മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചൈനയ്ക്കും യുകെയ്ക്കും പിന്നിൽ മൂന്നാമതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം.

