വില 30 ലെത്തിയപ്പോഴേ ഉള്ളിക്ക് കയറ്റുമതി വിലക്ക്; ഉള്ളി പേടിയോ സർക്കാരിന്?

ഉള്ളി കയറ്റുമതിക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്നു നിരീക്ഷകർ. ആഭ്യന്തര ചില്ലറവിപണിൽ വില കുറയുമെങ്കിലും നടപടി ഉള്ളിക്കർഷകരെ പ്രകോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും കർഷക സംഘടനകളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. നടപടിയിൽ ബംഗ്ലദേശും അതൃപ്തി അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.



രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉള്ളി വിപണിയായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലസൽഗാവിൽ ഉള്ളി വില കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപയിലെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് എല്ലാത്തരം ഉള്ളിയുടെയും കയറ്റുമതി അടിയന്തരമായി കേന്ദ്രം നിരോധിച്ചത്. യുദ്ധം, പ്രകൃതിദുരന്തം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉള്ളി, മറ്റു അവശ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കു സ്റ്റോക്ക് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചലന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്റ്റ്-1955 ഭേദഗതി ചെയ്ത് മൂന്നു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നിരോധനം.

ലസൽഗാവ് വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം സവാളയുടെ വില മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇരട്ടിയായി. റീട്ടെയിൽ വിപണിയിൽ, ഉള്ളി വില ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ കിലോഗ്രാമിന് 20 രൂപയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിന് 35-40 രൂപയായി. അതേസമയം, നിരോധനം ഉള്ളി കർഷകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴയിൽ വിളനാശത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ മികച്ച വില ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇരുട്ടടി പോലെ നിരോധനം. എൻസിപി പ്രസിഡന്റ് ശരദ് പവാർ നിരോധനം പുനപ്പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാണിജ്യ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നും നിരോധനം പാക്കിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നിരോധനം വഴി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഉള്ളി കർഷകരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. അജിത് നവാലെ ആരോപിച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തിൽ കർഷകർ പ്രകോപിതരാണെന്നും റോഡുകളിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്തൊക്കെയായാലും അടുത്ത വിളവെടുപ്പുഫലം നവംബറിൽ വിപണിയിലെത്തുന്നതുവരെ ഉള്ളിയുടെ വിതരണ തടസം തുടരാനാണ് സാധ്യത.

∙ നിരോധിക്കാൻ കാരണം

എല്ലാത്തരം ഉള്ളി കയറ്റുമതിയും നിരോധിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, ഉള്ളിയുടെ മൊത്തവിലയിലെ ക്രമാതീതമായ വർധനയാണ്. അത് നഗരങ്ങളിൽ‌ ജീവിതച്ചെലവു കൂട്ടി. മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ലസൽഗാവ് വിപണിയിലെ ഉള്ളിയുടെ ശരാശരി വില ഏകദേശം 100 ശതമാനം വർധിച്ചു. മാർച്ചിൽ ക്വിന്റലിന് 1,500 രൂപയായിരുന്ന നാസിക് ജില്ലയിലെ നിഫാദ് താലൂക്കിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ വില 3,000 രൂപയായി ഉയർന്നു. റീട്ടെയിൽ വിപണികളിൽ സവാള വില കിലോയ്ക്ക് 35-40 രൂപ വരെയായി. ജൂണിൽ കിലോയ്ക്ക് 25-30 രൂപയായിരുന്നു.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മന്ത്രാലയം തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിൽ (സിപിഐ) രണ്ടാമത്തെ കാരണം കാണാം. പണപ്പെരുപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം 6.7 ശതമാനം ആയിരുന്നത് 6.69 ശതമാനം ആയി. എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആറു ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്. ഉപഭോക്തൃ ഭക്ഷ്യ വില സൂചിക (സിഎഫ്‌പി‌ഐ) ഓഗസ്റ്റില്‍ 9.05 ആയിരുന്നു. മുമ്പത്തെ മാസം ഇത് 9.27 ആയിരുന്നു.

∙ എന്തുകൊണ്ട് വില കൂടി?

ഓഗസ്റ്റിൽ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ കർണാടകയിലെ ഉള്ളിക്കൃഷി പൂർണമായും നശിച്ചു. ഇത് സെപ്റ്റംബർ ആദ്യം മറ്റു വിപണികളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും മഴയിൽ നശിച്ചു. നിലവിൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉള്ളി കർഷകർ മാത്രമാണ് മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വിളവെടുത്ത ഉള്ളി സംഭരിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ ഉള്ളിയുടെ ആവശ്യം രാജ്യാന്തര വിപണികളിൽ വർധിച്ചതും വില കൂടാൻ കാരണമായി. ഗൾഫ്, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉള്ളിക്ക് വർഷം മുഴുവനും ആവശ്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ശ്രീലങ്കയിലും കനത്ത മഴയിൽ ഉള്ളി കൃഷി നശിച്ചിരുന്നു. ദുബായ് തുറമുഖത്ത് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഉള്ളിയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് 32-35 രൂപയാണ്. ഇത് കയറ്റുമതി വർധിക്കാൻ കാരണമായി. കയറ്റുമതി നിരോധനം കണക്കിലെടുത്ത് വിലയിൽ കുത്തനെ ഇടിവ് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എന്നിരുന്നാലും, വിലകൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

∙ കസേര തെറിപ്പിച്ച ഉള്ളി

അജിത് നവാലെ ആരോപിച്ചതു പോലെ ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉള്ളി കയറ്റുമതി അടിയന്തര പ്രാബല്യത്തിൽ നിരോധിച്ചത് എന്നത് ചോദ്യം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഉള്ളി കാരണം കസേര തെറിച്ച കഥയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ.

1993 ലാണ് പ്രത്യേക പദവിയുള്ള സംസ്ഥാനമായി ഡൽഹി രൂപം കൊണ്ടത്. ബിജെപിയുടെ മദൻ ലാൽ ഖുറാനയായിരുന്നു ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി. വിഭാഗീയതയെ തുടർന്ന്, കാലാവധി തീരും മുൻപ് ജാട്ട് നേതാവ് സാഹിബ് സിങ് വർമയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന് കസേരയൊഴിയേണ്ടിവന്നു. ‌വർമയുടെ കാലത്താണ് ഉള്ളി വില ഉയർന്നതും അന്നു ഡൽഹി പിസിസി അധ്യക്ഷയായിരുന്ന ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതും. അങ്ങനെ, ദേശീയ നേതാവായിരുന്ന സുഷമ സ്വരാജിനെ ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം രംഗത്തിറിക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. അഞ്ചു വർഷത്തെ ബിജെപി ഭരണകാലയളവിലെ മൂന്നാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുഷമ.

ഷീല ദീക്ഷിത്

എന്നാൽ 1998 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ കോൺഗ്രസിന് അധികാരത്തിലേക്കു വഴിയൊരുക്കിയതും ഉള്ളി വിലയായിരുന്നു. അന്നു വില അറുപതും കടന്നു കുതിച്ചു. ഉള്ളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാല കഴുത്തിലണിഞ്ഞു വരെ ഷീല പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി. ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്‌ഥാനാർഥി സുഷമ സ്വരാജും കൂട്ടരും പ്രതിരോധത്തിലായതോടെ, ഉള്ളിയുടെ ബലത്തിൽ എഴുപതിൽ 52 സീറ്റും കോൺഗ്രസ് തൂത്തുവാരി.

എന്നാൽ അതേ ഉള്ളി പിന്നീട് ഷീല ദീക്ഷിതിനെ കരയിച്ചു. 2013 ഡിസംബറിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഉള്ളി വില കിലോയ്‌ക്കു നൂറു രൂപ വരെയായി. കോൺഗ്രസ് അടിതെറ്റി വീണു. 15 വർഷം മുൻപ് ഉള്ളിയുടെ വിലക്കയറ്റം വോട്ടാക്കി അധികാരത്തിലേറിയ ഷീലാ ദീക്ഷിതിനെ അതേ ഉള്ളി താഴെയിറക്കി. ആം ആദ്മി പാർട്ടി ചെയർമാനായിരുന്ന അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ 25,864 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ച് അധികാരത്തിലേറി.

ഇക്കഥ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കമാകാം ഇപ്പോഴത്തെ ചടുലനീക്കം.

English Summary: Centre bans export of onions with immediate effect