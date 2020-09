ഹൂസ്റ്റണിലെ ഹൗഡി–മോദിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന് ചെലവു വന്നില്ല: രാജ്യസഭയിൽ വി. മുരളീധരൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎസിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ‘ഹൗഡി–മോദി’ പരിപാടിക്ക് സർക്കാരിന് ചെലവൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം. ഹൂസ്റ്റണിൽ സെപ്റ്റംബർ 22ന് നടത്തിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ടെക്സാസ് ഇന്ത്യ ഫോറം ആണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ രേഖാമൂലം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 50,000ൽ അധികം ഇന്ത്യൻ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാരെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്.

കേന്ദ്രത്തിന് ചെലവു വരികയോ സംഘാടകർക്കു പണം നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ടെക്സാസിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ജുഗൽ മലാനിയാണ് ടെക്സാസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറത്തിന്റെ ചെയർപഴ്സൻ എന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.

English Summary: Govt says it did not incur expenses for 'Howdy-Modi' event in Houston last year