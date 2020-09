വാഹനം മാറി ജലീൽ; മന്ത്രിയില്ലാതെ കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ; ഒളിച്ചുകളി തുടരുന്നു

കൊച്ചി∙ എൻഐഎ ഓഫിസില്‍ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ് സ്വകാര്യകാറില്‍ മടങ്ങിയ മന്ത്രി കെ.ടി ജലീൽ പിന്നീട് കാര്‍ മാറി. മന്ത്രിയില്ലാതെയാണ് സ്വകാര്യകാര്‍ എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിലെത്തിയത്. സിപിഎം നേതാവ് എ.എം.യൂസഫിന്റെ കാറിലാണ് എൻഐഎ ഓഫിസില്‍ നിന്ന് മന്ത്രി തിരിച്ചുപോയത്. മന്ത്രിയില്ലാത്ത വാഹനം പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെയാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിയത്.

കൊച്ചി എൻഐഎ ഓഫിസിലെത്തി 10 മണിക്കൂറിനു ശേഷം വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്കാണ് മന്ത്രി ജലീൽ മടങ്ങിയത്. എട്ടു മണിക്കൂറിലേറെ മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്തെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. പറയാനുള്ളതെല്ലാം എന്‍ഐഎയോട് പറഞ്ഞെന്ന് മന്ത്രി കെ.ടി ജലീല്‍ ചോദ്യംചെയ്യലിനു ശേഷം പറഞ്ഞു. താന്‍ സന്തോഷവാനാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്താക്കി. ചോദ്യം ചെയ്യിലിന് ശേഷം എന്‍എഎക്ക് ത്യപ്തിയായി എന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നുത്. മനസിലുള്ള ഭാരം ഇറക്കിവച്ച തോന്നലാണ് തനിക്കെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

