ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കു കൈമാറില്ല; ഉറപ്പ് നൽകി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ ദീർഘദൂര ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറില്ലെന്ന് പാർലമെന്റിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപിക്ക് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകി. കൊല്ലം-പുനലൂർ റെയിൽവേ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ 2021–22ൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്യാമെന്നും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മന്ത്രിക്കും പാർട്ടി ലോക്സഭാ ചീഫ് വിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ സുരേഷ് കത്തു നൽകിയിരുന്നു.

കൊല്ലം മുതൽ പുനലൂർ വരെയുള്ള ഭാഗം വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് 2020-21 ൽ 20 കോടി രൂപ റെയിൽവേ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കും ചരക്ക് ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലെ റെയിൽവേയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും റെയിൽവേ നെറ്റ്‌വർക്ക് സംവിധാനം കുറ്റമറ്റതാക്കാനും 2030 വരെ റെയിൽവേക്കു മൂലധന നിക്ഷേപം 50 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് വേണ്ടിവരുന്നത്. അതിനായി പിപിപി (Public Private Partnership) മാതൃകയിൽ കുറച്ചു മേഖലയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കും. സെലക്ട് ചെയ്ത റൂട്ടുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ലോകോത്തരനിലവാരമമുള്ള കോച്ചുകൾ പൊതു സ്വകാര്യ സഹകരണ മോഡലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.



12 ക്ലസ്റ്ററുകളായി വിഭജിച്ചു 109 പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെ ഓപ്പറേഷനു വേണ്ടി രാജ്യത്ത് ഡിബിഎഫ്ഓ (ഡിസൈൻ, ബിൽഡ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ) പൊതു സ്വകാര്യ സഹകരണ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സുതാര്യമായ ടെൻഡർ വഴി ആയിരിക്കുമെന്നു റെയിൽവേ മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി. കോവിഡ് പകർച്ച വ്യാധിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അഭ്യർഥന അനുസരിച്ചാണിത്. കൊല്ലം - ചെങ്കോട്ട - മധുര റൂട്ടിൽ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ഇല്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആവശ്യം അറിയിക്കുന്ന പക്ഷം സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നും മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ അറിയിച്ചു.



English Summary : Long service trains will not be handed over to private firm, Piyush Goyal