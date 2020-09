കോവിഡാണ്, മരിച്ചുപോകും; ഭാര്യയോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് കാമുകിയുമായി മുങ്ങി: യുവാവിനെ പൊലീസ് പൊക്കി

മുംബൈ∙ കോവിഡ്–19 രോഗം പിടിപെട്ടെന്നും മരിച്ചുപോകുമെന്നും ഭാര്യയോടു കള്ളം പറഞ്ഞശേഷം കാമുകിയുമായി കടന്നയാളെ മുംബൈ പൊലീസ് പിടികൂടി. നവി മുംബൈയിലെ ജെഎൻപിടിയിൽ ക്ലിയറിങ് ഏജന്‍സിയുടെ സൂപ്പർവൈസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മനീഷ് മിശ്രയെയാണ് പിടികൂടിയത്.

ജൂൺ 24ന് ഇയാൾ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് തനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയെന്നും മരിച്ചുപോകുമെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നീടു ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്നും വീട്ടിൽവരാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ഫോൺ സ്വച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപു ഇയാൾ വാഷി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി. അവിടെനിന്ന് ബൈക്കും താക്കോലും ഹെൽമറ്റും ജോലിക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗും കണ്ടെത്തി. പ്രദേശത്തെ മീൻപിടിത്തത്തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ട് വാഷി നദീമുഖത്ത് തിരച്ചിലും നടത്തിയിരുന്നു.

തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ഇയാളുടെ ചിത്രം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഐറോളിയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ ഒരു വനിതയ്ക്കൊപ്പം കാറിൽ ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടു. തുടർന്നാണ് കാമുകിക്കൊപ്പം ഇൻഡോറിലുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായത്.

English Summary: Married man told family he had Covid, won’t live; eloped with girlfriend to Indore: Mumbai Police