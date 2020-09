വിഷബാധയേറ്റത് വിമാനത്താവളത്തിൽ അല്ല; നോവിചോക്ക് പ്രയോഗിച്ചത് വെള്ളക്കുപ്പിയിൽ

മോസ്കോ ∙ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിന്റെ കടുത്ത വിമർശകരിലൊരാളും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കരുത്തനായ നേതാവുമായ അലക്സി നവൽനിയെ വിഷം നൽകി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സൈംബീരിയൻ നഗരമായ ടോംസ്കിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വച്ചാകാം നവൽനിക്കു വിഷബാധയേറ്റത് എന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘം പറയുന്നത്. സൈബീരിയയിൽനിന്ന് മോസ്കോയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ചാണു ശരീരത്തിൽ വിഷം കയറിയത് എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നത്.

ഹോട്ടലിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഒഴിഞ്ഞ വെള്ളക്കുപ്പികളിൽ വിഷത്തിന്റെ അംശം നവൽനിയുടെ അനുയായികൾ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം റഷ്യയിൽ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെയാണു നവൽനിയുടെ ആരോഗ്യം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായത്. തുടർന്ന് വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി. ചികിത്സയ്ക്കായി നവൽനിയെ ബെർലിനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. നോവിചോക്ക് എന്ന വിഷപ്രയോഗം നടന്നുവെന്നാണു പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ജർമനി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ വിഷബാധയുടെ തെളിവൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നായിരുന്നു റഷ്യയുടെ അവകാശവാദം.



നവൽനിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു വിഡിയോയിൽ, ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ടോംസ്കിലെ ക്സാൻഡർ ഹോട്ടലിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ വിശ്വസ്തർ തിരയുന്നതു കാണാം. കേസിന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ജർമനിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കൈമാറാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു. റഷ്യയിൽ ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതിനാലായിരുന്നു തീരുമാനം. ‘ഹോളി സ്പ്രിങ്’ എന്ന വെള്ളക്കുപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സംരക്ഷണ കയ്യുറകൾ ധരിച്ചാണു ബാഗിലാക്കുന്നത്.



‘രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം, ഒരു ജർമൻ ലബോറട്ടറി ടോംസ്കിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽനിന്നുള്ള വെള്ളക്കുപ്പിയിൽ വിഷപ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോവിച്ചോക്കിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തി’– പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. കൂടുതൽ ലാബുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലും സമാനഫലമാണു ലഭിച്ചത്. ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകും മുമ്പാണ് വിഷപ്രയോഗം നടന്നതെന്നു ഇതോടെയാണു മനസ്സിലായതെന്നും പോസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു.



English summary: Poison Was On Water Bottle In Kremlin Critic's Hotel Room, His Team Says