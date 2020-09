‘ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ പട്രോളിങ് തടയാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പട്രോളിങ് നടത്തുന്നത്‌ തടയാൻ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. ലഡാക്കിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ തുടരുന്ന ഇന്ത്യ– ചെന സംഘർഷത്തെ കുറിച്ച് പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവന. പരമ്പരാഗത പട്രോളിങ് പോസ്റ്റുകളിൽ നിൽ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ചൈന അനുവദിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘അതാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് കാരണ’മെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

സംഘർഷം നടക്കുന്ന കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ പട്രോളിങ് രീതികളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് അറിയിച്ചു. ‘പട്രോളിങ് രീതികൾ പരമ്പരാഗതവും നല്ല രീതിയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. ഇന്ത്യൻ സേനയെ പട്രോളിങ്ങിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല.’– മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൂടിയായ എ.കെ. ആന്റണിയോട് രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.



English Summary : "No One Can Stop Army From Patrolling": On Ladakh, Rajnath Singh To MPs