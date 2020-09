ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിലെ 33% ജനങ്ങളിലും കോവിഡ് ആന്റിബോഡികൾ രൂപപ്പെട്ടതായി പുതിയ സിറോ സർവേ. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ 11 ജില്ലകളിൽനിന്നും ശേഖരിച്ച 17,000 സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചുള്ള മൂന്നാമത് സിറോളജിക്കൽ സർവേയിലെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ വിവരം വ്യക്തമായത്. ഈ സർവേയുടെ വിവരങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടും.

രണ്ടു കോടി ഡൽഹി നിവാസികളിൽ 66 ലക്ഷം പേർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്നും രോഗമുക്തിക്കുശേഷം ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡികൾ രൂപപ്പെട്ടെന്നുമാണ് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം സിറോ സർവേയിൽ 29.1% ജനങ്ങൾക്കും ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. ജൂൺ അവസാനം മുതൽ ജൂലൈ ആദ്യം വരെ നടത്തിയ ആദ്യ സിറോ സർവേയിൽ ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തിയത് 23.4% പേർക്കാണ്. ആദ്യ സർവേയിൽ 21,000 സാംപിളുകളും രണ്ടാം സർവേയിൽ 15,000 സാംപിളുകളുമാണ് ശേഖരിച്ചത്.

‘രോഗമുക്തരായവരിലാണ് ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തിയത്. അവരിൽ പലരും രോഗമുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞുപോലുമില്ല’ – മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൗലാനാ ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആണ് സെറോളജിക്കൽ സർവേ നടത്തിയത്.

