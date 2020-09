യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്∙ തയ്‌വാൻ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലേക്കുള്ള യുഎസിന്റെ അംബാസഡർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യുഎസ് അംബാസഡർ കെല്ലി ക്രാഫ്റ്റാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ തായ്‌പെയ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓഫിസ് ഡയറക്ടർ ജയിംസ് കെ.ജെ. ലീയുമായി ഉച്ചഭക്ഷണത്തോടെയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

കൂട്ടിക്കാഴ്ച ചരിത്രപരമാണെന്ന് കെല്ലി ക്രാഫ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന തയ്‌വാനുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയും. കോവിഡ്–19 മഹാമാരി, വ്യാപാരയുദ്ധം, ഹോങ്കോങ്, ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ വിഷയം എന്നിങ്ങനെ ചൈനയുമായി യുഎസ് കൊമ്പുകോർത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് ത‌യ്‌വാന്റേതും.

ചൈനയുയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ ഭരണകൂടത്തിനു സാധിക്കുന്നുവെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വേളയിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നവംബർ മൂന്നിനാണ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ജൂലൈ വരെ തയ്‌വാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കൂടിയായിരുന്നു ലീ.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, രാജ്യാന്തര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയവയിൽ തായ്‌വാന് പ്രാധാന്യം നൽകാനുള്ള സമ്മർദ്ദവും ട്രംപ് ഭരണകൂടം നൽകുന്നുണ്ട്.

English Summary: US envoy to UN has 'historic' meeting with Taiwan official