‘സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്; ലഹരി മാഫിയയെ ഒറ്റി പൊലീസിനെ കയ്യിലെടുത്തു’

ബെംഗളൂരു∙ സെലിബ്രിറ്റി പാർട്ടി പ്ലാനർ എന്നായിരുന്നു ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളെ ഇടനിലക്കാരാക്കി െബംഗളൂരുവിൽ ലഹരി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രൊഡക്‌ഷൻ കമ്പനി ഉടമ വിരേൻ ഖന്നയുടെ കന്നഡ സിനിമാ ലോകത്തെ മേൽവിലാസം. ബോളിവുഡ് നടന്‍ വിവേക് ഒബ്റോയിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവും കർണാടക മുന്‍മന്ത്രി ജീവരാജ് ആല്‍വയുടെ മകനുമായ ആദിത്യ ആല്‍വയുടെ ഫാം ഹൗസിൽ വച്ച് നടത്തിയിരുന്ന ലഹരി പാർട്ടികൾക്ക് സിനിമാ താരങ്ങളെ എത്തിച്ചിരുന്നത് വിരേൻ ഖന്നയായിരുന്നു.

ബെംഗളൂരു സ്വദേശികൾക്കായി എക്സ്പാറ്റ്സ് ക്ലബ് രൂപീകരിച്ച് അതിന്റെ മറവിലാണു ലഹരി പാര്‍ട്ടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ ക്ലബിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നവരെ ഇയാൾ നേരിട്ടു സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തിയാണ് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യമായി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചാണ് പാർട്ടിയിൽ ആളെ കൂട്ടിയിരുന്നത്.

ഒരുകാലത്ത് ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ ലഹരി മാഫിയകളെ കുറിച്ച് പൊലീസിനും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറി നൽകിയിരുന്നത് വിരേൻ ഖന്നയായിരുന്നുവെന്ന് കർണാടക പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പൊലീസിന്റെ വിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കാനും എതിർ സംഘങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും വിരേൻ ഖന്ന പ്രയോഗിച്ച ഉപായമായിരുന്നു ഈ ഒറ്റെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. പൊലീസിന്റെ വിശ്വസ്തൻ തന്നെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി മരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വാർത്ത ഉൾകൊള്ളാൻ പല പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.



രാഗിണി ദ്വിവേദി,സഞ്ജന ഗൽറാണി

സ്വന്തം വീട്ടിലും ഇയാൾ പാർട്ടികൾ നടത്തിയിരുന്നു. പലപ്പോഴും ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന് അയൽക്കാർ പരാതി നൽകിയിരുന്നതായും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദിത്യ ആല്‍വയുടെ ഫാം ഹൗസിൽ സെലിബ്രിറ്റി പാർട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പാർട്ടികളിൽ ലഹരി ഒഴുകിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിരേൻ ഖന്നയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പൊലീസ് നടപടികളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും സംഘത്തെ രക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആദിത്യ ആല്‍വയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളും തുണയായി.



നടി രാഗിണി ദ്വിവേദി, സഞ്ജന ഗൽറാണി എന്നിവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് 35കാരനായ വിരേൻ ഖന്നയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാത്രി വെളുക്കുവോളമുള്ള നിശാ പാർട്ടികളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു രാഗിണിയും സഞ്ജനയും. സുന്ദരികളും സമ്പന്നരുമായ കോളജ് കുമാരികൾക്കു പകരം കന്നഡ സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളെത്തന്നെ കാരിയർമാരാക്കാനുള്ള ബുദ്ധികേന്ദ്രത്തിനു പിന്നിൽ വിരേൻ ഖന്നയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഗിണിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ജയനഗർ ആർടി ഓഫിസ് ക്ലർക്കുമായ കെ. രവിശങ്കറാണ് വിരേൻ ഖന്നയും രാഗിണിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും നടിയുടെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചും പൊലീസിന് വിവരം നൽകിയത്.



രാഗിണി ദ്വിവേദി

കന്നഡ സിനിമാ, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ ചിലർക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ കസീനോ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ലങ്കൻ കസീനോകളിൽ പോയതായി പറയുന്ന നടി അയ്ന്ദ്രിത റേ, ഭർത്താവും നടനുമായ ദിഗന്ത് എന്നിവരെ ഇന്നലെ 4 മണിക്കൂറോളം ബെംഗളൂരു പൊലീസിന്റെ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.



