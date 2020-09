പുലർച്ചെ 2.30ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളി; കൃതിയെ കാണണം: സുശാന്തിന്റെ കുറിപ്പുകൾ

മുംബൈ ∙ അന്തരിച്ച നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കുറിപ്പുകൾ പുറത്തുവിട്ട് ദേശീയമാധ്യമം. പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്ക് ഉണർന്ന്, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച്, ചായ കുടിച്ച് ദിവസം തുടങ്ങിയതും കേദാർനാഥ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതുമായ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണു കുറിപ്പുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സുശാന്തിന്റെ പാവന ഫാംഹൗസിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്ത കുറിപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം ചില വേദഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചതായും പരാമർശിക്കുന്നു. പുകവലിക്കില്ല എന്നെഴുതി ‘ട‌ിക്’ ഇട്ടതും കുറിപ്പിൽ കാണാം. അടുത്ത ദിവസം കേദാർനാഥിന്റെ തിരക്കഥ വായിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. 2018ലേതെന്നു കരുതുന്ന കുറിപ്പുകളിൽ നടൻ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം. കൃതിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുശാന്ത് പറയുന്നുണ്ട്.



റാബ്‌താ എന്ന സിനിമയിൽ സുശാന്തിന്റെ സഹതാരമാണ് കൃതി സനോൻ. ഇരുവരും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതായി അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. സഹോദരി പ്രിയങ്കയ്ക്കും ഭർത്താവ് മഹേഷിനുമൊപ്പം ‌ടൂർ പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുശാന്ത് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായ കുറിപ്പിൽ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. 2019ലാണു സുശാന്ത് റിയയെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. ‘ശരിയായ ഉത്തരം ഇല്ല, മികച്ച ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ’, ‘പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം?’, ‘എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷം?’ എന്നീ വാക്യങ്ങളും അനുഭവം, വിശകലനം, ആനന്ദം, ധൈര്യം, ബ്രില്യൻസ്, ദൈവികം എന്നീ വാക്കുകളും എഴുതിയ കുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തു.



ചില കുറിപ്പുകൾ ഹിന്ദിയിലാണ്. പ്രശസ്ത കവി കബീർ, റൂമി എന്നിവരുടേതടക്കം വിവിധ ഉദ്ധരണികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതുമുണ്ട്. നിതി ആയോഗ് നയങ്ങൾ + ഇൻ‌സെയ്, നാസ + സുശാന്ത് 4 എജ്യു, രൂപകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. വരുൺ മാത്തൂറിനൊപ്പം 2018 ൽ സുശാന്ത് സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയാണ് ഇൻ‌സെയ് വെൻ‌ച്വർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. മൂന്നാം കണ്ണ്, കൈലാസം, തപസ്യ, യോഗ തുടങ്ങിയവയും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 14ന് മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിൽ സുശാന്തിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസ് സിബിഐ, ഇഡി, എൻസിബി തുടങ്ങിയവർ അന്വേഷിക്കുകയാണ്.



