കൊല്ലത്ത് പടക്കനിർമാണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി; ഗൃഹനാഥനു ഗുരുതര പരുക്ക്

കൊല്ലം ∙ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ പടക്കനിർമാണത്തിനിടെയുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ഗൃഹനാഥനു ഗുരുതര പരുക്ക്. കാത്തിവിള വീട്ടിൽ വൈ.രാജനെ (52) തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.കൈകൾക്കും മുഖത്തും നെഞ്ചിനുമാണു പരുക്കേറ്റത്.

വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള വീടാണ് രാജേന്റേത്. കാട്ടുപന്നികളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായി ഇൗ മേഖലയിൽ വീടുകളിൽ പടക്കം സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി പടക്കം നിർമിക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നെന്നാണു പ്രാഥമിക വിവരം.



English Summary: Blast at home cracker unit in Kollam, One injured