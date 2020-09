നുണകൾ പ്രചരിക്കുന്നു, കരുതിയിരിക്കണം: കർഷകരോട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ കാർഷിക ‍ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മോദി സർക്കാരിലെ അകാലിദൾ മന്ത്രി രാജി വച്ചു പുറത്തുപോയതിനു പിന്നാലെ സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പേരിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണു പ്രചരിക്കുന്നതെന്നു നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. കർഷകരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കു ശരിയായ വില ലഭിക്കില്ലെന്ന് തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണു പരക്കുന്നത്. നെല്ല്, ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ കർഷകരിൽനിന്ന് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നതു വ്യാജവാർത്തയാണ്.



ഇതു പൂർണമായും നുണയാണ്. കർഷകരെ വഞ്ചിക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്– ബിഹാറിൽ റെയിൽ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നല്‍കുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണം. നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണം. കർഷകരെ ദുരിതത്തിൽ തന്നെ നിർത്താനും പഴയ സംവിധാനങ്ങള്‍ വച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യാനുമാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



വർഷങ്ങളായി അധികാരത്തിലിരുന്ന അവർ കർഷകരെക്കുറിച്ച് ഒരുപാടു സംസാരിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാർഷിക വിളകൾക്കു ശരിയായ വില നൽകാൻ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു–സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക ബില്ലുകൾക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനെ ചിലര്‍ വെറുക്കുന്നതു കർഷകർ കാണുന്നുണ്ട്. മധ്യവർത്തികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് കർഷകർക്ക് അറിവുണ്ട്.



കാർഷിക ബില്‍ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. ചരിത്രമാണ് ഇതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കം കർഷക വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർസിമ്രത് കൗർ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി ബിജെപിയുമായി സഖ്യത്തിലുള്ള അകാലിദൾ പഞ്ചാബില്‍ കർഷക സമരങ്ങൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണു മന്ത്രിയെക്കൊണ്ടു രാജിവെപ്പിച്ചത്.



English Summary: Don't Be Misled: PM To Farmers As Politics Heats Up Over Agri Bills