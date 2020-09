കനാലിൽ കുടുങ്ങിയ പശുവിനെ അഗ്നിശമന സേന രക്ഷിച്ചു; വിഡിയോ

ചവറ∙ മേയുന്നതിനിടെ ഇടുങ്ങിയ കനാലിൽ കുടുങ്ങിയ പശുവിനെ അഗ്നിശമന സേന രക്ഷിച്ചു. ഇന്നു രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെ ചവറ താന്നിമൂട്ടിലാണ് സംഭവം. സമീപവാസി കുന്നേൽ വീട്ടിൽ ഗോപാല കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 3 വയസ്സുള്ള പശുവാണ് കുടുങ്ങിയത്. ചവറ അഗ്നിശമനസേന ഒരു മണിക്കൂർ പരിശ്രമിച്ചാണ് കരയ്ക്കു കയറ്റിയത്.

കൊമ്പിനു പരുക്കേറ്റ് അവശനിലയിലായ പശുവിനു സ്ഥലത്ത് എത്തിയ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് സാമുവൽ പരിശോധിച്ചു മരുന്നു നൽകി. അഗ്നി രക്ഷാ നിലയം സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ സുരേഷ് കുമാർ. ഫയർമാൻ മാരായ വിജയകുമാർ, ഷാജു, അൻവർ സാദത്ത്, നാസിം, അഭിലാഷ്, ജമാലുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് പശുവിനെ പുറത്തെടുത്തത്. നാട്ടുകാരും സഹായത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

