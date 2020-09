ശരീരത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു; ട്രംപ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു: മോഡൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും ലൈംഗിക വിവാദത്തില്‍. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ട്രംപ് തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രമുഖ മോഡല്‍ രംഗത്തെത്തി. രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആമി ഡോറിസ് എന്ന മോഡല്‍ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. കായിക മല്‍സരത്തിന്റെ ഇടവേളയില്‍ വിഐപി മുറിയില്‍വച്ച് ട്രംപ് കടന്നുപിടിച്ചുവെന്നും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നുമാണ് ആരോപണം. സംഭവം വര്‍ഷങ്ങളോളം തന്നെ മാനസികമായി വേട്ടയാടിയെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ആരോപണം നിഷേധിച്ചു.

1997 സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന യുഎസ് ഓപ്പൺ ടെന്നിസ് ടൂർണമെന്റിനിടെയാണ് സംഭവം. അന്ന് എനിക്ക് 24 വയസ്സാണ് പ്രായം. ആ സമയത്ത് ട്രംപിന് 51 വയസായിരിക്കണം. അന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ടാം ഭാര്യ മർല മാപ്പിൾസിനെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു– ആമി ഡോറിസ് പറഞ്ഞു. തള്ളിമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത വിധം അയാൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു. മാറിടത്തിലും നിതംബത്തിലും സ്പർശിച്ചു.

ട്രംപിനോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോകളും യുഎസ് ഓപ്പൺ ടിക്കറ്റും ഇവർ തെളിവായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ 26-ാമത്തെ വനിതയാണ് ഡോറിസ്. 48 കാരിയായ ആമി ഡോറിസ് ഇരട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്.

ഇത്രയും കാലം ഈ മുറിവ് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും പേറി ഞാൻ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. കുുടംബത്തിന്റെ നൻമയെ കരുതി ഇത് വരെ പുറത്തു പറയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ 13 വയസ്സായി. അവർക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു മാതൃക നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ സ്ത്രീയെ സ്പർശിക്കാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ലെന്ന് അവരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ– ഡോറിസ് പറഞ്ഞു.

