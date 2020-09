വേദനിച്ചെങ്കിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു: ലോക്സഭയിൽ അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ നെഹ്റു കുടുംബത്തിനെതിരായ പരാമർശങ്ങളില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഖേദപ്രകടനം.



പിഎം കെയഴ്സ് ഫണ്ട് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ നെഹ്‍റു കുടുംബത്തിനെതിരായ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. നെഹ്റു കുടുംബത്തിലുള്ളവർ വ്യാജപേരിൽ ട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടത്തിയെന്നായിരുന്നു അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആരോപണം. ഇതോടെ മന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന് സഭ നിർത്തിവച്ചു.



English Summary: If anyone is hurt then I regret it: Anurag Thakur