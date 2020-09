തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ്മിഷന്‍, റെഡ് ക്രസന്റ് ഫ്ലാറ്റ് നിര്‍മാണ ഇടപാടിലെ രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വീണ്ടും കത്ത് നല്‍കി. രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞമാസം നല്‍കിയ കത്തിന് മറുപടിപോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. രേഖകള്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ലൈഫ് മിഷന്‍ ടാസ്ക്ക് ഫോഴ്സില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുഎഇ സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലെ റെഡ്ക്രസന്‍റ്, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലൈഫ് മിഷനുമായും യൂണിടാക്ക് എന്ന സ്വകാര്യകമ്പനിയുമായും വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് നിര്‍മാണത്തിനായി കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. 20 കോടിയാണ് ഫ്ലാറ്റ് നിര്‍മാണത്തിനായി റെഡ് ക്രസന്‍റ് നല്‍കിയത്. ഇതില്‍ നാലരകോടി കമ്മിഷനായി നല്‍കിയെന്നും സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷുള്‍പ്പെടെ കമ്മിഷന്‍ നേടിയെടുത്തുവെന്നുമാണ് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Opposition Leader Ramesh Chennithala send letter to Pinarayi Vijayan asking again documents of Life Mission, Red Crescent flat project