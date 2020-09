മോസ്കോ∙ കോവിഡ്–19 ചികിത്സയ്ക്കായി മരുന്നിന് അനുമതി നൽകി റഷ്യ. ആർ–ഫാമിന്റെ കൊറോണാവിർ മരുന്നിനാണ് അനുമതി. ചെറിയതോതിൽ തുടങ്ങി സാമാന്യം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്തെ ഫാർമസികളിൽ മരുന്ന് എത്തും.

മേയിൽ അവിഫാവിർ മരുന്നിനും റഷ്യ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇരു മരുന്നുകളും ജപ്പാനില്‍ വികസിപ്പിച്ച ഫാവിപിരാവിർ മരുന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർമിച്ചത്. ജപ്പാനിൽ വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഫാവിപിരാവിർ.

വൈറസിനെതിരെ ആഗോള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മേൽക്കൈ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് മരുന്ന് അനുമതിയെ കാണുന്നത്. നേരത്തെ കോവിഡ് വാക്സീനും (സ്പുട്നിക്–5) റഷ്യ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Russia approves first COVID-19 prescription drug for sale in pharmacies