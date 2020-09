‘ചതിച്ചത് ഉറ്റസുഹൃത്ത്; കോടികളുടെ കടം കുമിഞ്ഞു കൂടി: അവസാന ശ്രമവും പാളി’

തിരുവനന്തപുരം∙ 'വീടും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് കടം വീട്ടാൻ അവൻ അവസാനം വരെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ചതിവ് പറ്റി. കോടികളുടെ കടം കൺമുന്നിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ആത്മഹത്യല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ലെന്ന് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം ഇത്രത്തോളമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല'. - വര്‍ക്കലയില്‍ വീടിനുള്ളില്‍ കുടുംബത്തോടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ശ്രീകുമാറിന്റെ ബന്ധു കണ്ണീരോടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.



കോൺട്രാക്ടറായിരുന്ന അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് ഇളയമകനായ ശ്രീകുമാറും ഈ മേഖലയിൽ എത്തിയത്. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെയാണ് താളപിഴകൾ ഉണ്ടായത്. ഉറ്റസുഹുത്തായ കോൺട്രാക്ടറെ വിശ്വസിച്ച് കരാർ പണികൾ ശ്രീകുമാർ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ ചതിവു പറ്റി. സംയുക്തമായി ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇരുവരും ലോണും എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ ശ്രീകുമാറിന്റെ തലയിലാകുകയായിരുന്നു– ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.



ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിനെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമെന്നും പൊലീസും അറിയിച്ചു. വെട്ടൂര്‍ സ്വദേശി ശ്രീകുമാര്‍(60) , ഭാര്യ മിനി (55) , മകള്‍ അനന്തലക്ഷ്മി (26) എന്നിവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.



പ്രതിരോധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എയർ പോർട്ട്, റെയിൽവേ എന്നിവയുടെ നിർമാണ കരാറുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ശ്രീകുമാറിനു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്നാണ് പ്രധാന അന്വേഷണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അറിഞ്ഞ ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരേയും ചോദ്യം ചെയ്യും.



കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂസ്വത്തിനു കൂടി ഉടമയാണ് കരാറുകാരൻ ശ്രീകുമാർ. മികച്ച സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടായിട്ടും വൻ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും കരകയറാൻ കഴിയില്ലെന്ന ബോധ്യത്തിലാകാം മരണത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)



English Summary: Three members of a family found charred to death: police probe