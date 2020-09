കോവിഡ് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ യുഎസിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല: സർജൻ ജനറൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ വാക്സീൻ എന്നുവരുമെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും കോവിഡ്–19 നിയന്ത്രണവിധേയമാകാന്‍ യുഎസ് അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് യുഎസ് സർജൻ ജനറൽ. വൈറസിനെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാമെന്നും ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നും ഡോ. ജെറോം ആഡംസ് വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ഇതു നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘അവസാന ആഴ്ചകളിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ രോഗബാധയുടെ കണക്ക് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ന്യൂയോർക്കുകാർ കർവ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തു. ഫ്ലൂവിന്റെ കാലമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മാസ്കുകൾ ധരിക്കുകയും അകലം പാലിക്കുകയും കൈകൾ കഴുകുകയും വേണം’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

95% അമേരിക്കക്കാരും മാസ്ക് ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ജനുവരി കൊണ്ട് 1,15,000 പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വാഷിങ്ടൻ സർവകലാശാലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷനിലെ ഗവേഷകർ കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു നടപ്പായാൽ വരുന്ന ഫ്ലൂ കാലഘട്ടത്തെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇവരുടെ പഠനം പറയുന്നു.

ഇതുവരെ 66 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കാണ് യുഎസിൽ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1,97,500ൽ പരം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു.

