‘ചേട്ടന്റെ വണ്ടിക്ക് പീപ്പി മാത്രമല്ല റിവേഴ്സ് ഗിയറും ഉണ്ടല്ലേ’: ട്രോളി ബൽറാം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഷാഫി പറമ്പിലിന്റേയും ശബരീനാഥിന്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചതിനിടെ പൊലീസ് മനഃപൂർവം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കം ചർച്ചയാക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. പൊലീസ് വാഹനത്തിന് വഴിമാറി കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായി ഹോൺ മുഴക്കിയിരുന്നു. വാഹനത്തിന് പോകാൻ വേറെ വഴിയുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സാക്ഷിയാക്കി ഈ ഹോൺമുഴക്കൽ.

‘ഓഹോ.. അപ്പോ ചേട്ടന്റെ പൊലീസ് വണ്ടിക്ക് പീപ്പി മാത്രമല്ല, റിവേഴ്സ് ഗിയറും ഉണ്ടല്ലേ.’ എന്ന് ചോദിച്ച് വി.ടി ബൽറാം എംഎൽഎ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടു. ഹോൺ മുഴക്കിയ പൊലീസുകാരന്റ ചിത്രവും പങ്കുവച്ചാണ് ബൽറാമിന്റെ പരിഹാസം. ഷാഫിയും ശബരിയും പിന്മാറാതെ വന്നതോടെ ഒടുവിൽ വാഹനം പിന്നോട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ക്രൂരമായി പൊലീസ് മർദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സമരത്തിനാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പൊലീസ് ആസ്ഥാനം സാക്ഷിയായത്.

മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏഴാം ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണു നടന്നത്. കണ്ണും തലയും അടിയേറ്റ് തകർന്ന പ്രവർത്തകരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടന്നത്. പൊലീസ് ആസ്ഥാനം സമരവേദിയായതോടെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി എംഎൽഎമാരെ നീക്കം ചെയ്തു. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഗേറ്റ് തുറന്നുകിടന്നിട്ടും നേതാക്കൾ അകത്ത് കയറി സമരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല.

