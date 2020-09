കൊച്ചിയില്‍ 3 അല്‍ ഖായിദ ഭീകരര്‍ അറസ്റ്റില്‍; ലക്ഷ്യമിട്ടതു വന്‍ ആക്രമണമെന്നു സൂചന

കൊച്ചി∙ കൊച്ചിയിൽ മൂന്ന് അൽ ഖായിദ ഭീകരർ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) പിടിയിലായി. രാജ്യത്ത് ബംഗാളിലും കൊച്ചിയിലുമായി 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻഐഎ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മൂന്നും ബംഗാളിൽ നിന്ന് ആറും ഭീകരർ പിടിയിലായത്. പിടിയിലായ എല്ലാവരും ബംഗാൾ സ്വദേശികളാണ്. മുർഷിദ് ഹസൻ, യാക്കൂബ് ബിഷ്വാസ്, മുസാറഫ് ഹുസൈൻ എന്നിവരാണ് കേരളത്തിൽ പിടിയിലായത്.

വൻ നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവർ എന്നാണ് എൻഐഎ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇവർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിർമാണ ജോലികൾക്കെന്ന പേരിൽ എത്തി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു പ്രതികൾ.

അൽ ഖായിദയുടെ സംസ്ഥാനാന്തര ഭീകര സംഘമാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻഐഎ വാർത്താക്കുറിപ്പിലുള്ളത്. എറണാകുളത്ത് പിടിയിലായവരെ എൻഐഎ ഓഫിസിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവരെ ബംഗാളിലെയും കേരളത്തിലെയും കോടതികളിൽ തന്നെ ഹാജരാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ.

കേരളത്തിൽ ഐഎസ് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാകുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഉൾപ്പടെ ഭീകരർ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. പ്രതികൾക്ക് ഇവിടെ സഹായം നൽകിയത് ആരെല്ലാം എന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എൻഐ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: 9 Al-Qaeda terrorists arrested as National Investigation Agency conducts raids in multiple locations in Kerala, Bengal