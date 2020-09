ഐഎസ് ഉണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം; പിന്നാലെ ഞെട്ടിച്ച് കൊച്ചിയില്‍ അല്‍ ഖായിദ ഭീകരരുടെ അറസ്റ്റ്

കൊച്ചി∙ കേരളത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിയില്‍ 3 അല്‍ ഖായിദ ഭീകരര്‍ പിടിയിലായെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നത്. നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികളുടെ വേഷത്തില്‍ കൊച്ചിയിലും പെരുമ്പാവൂരിലുമായി ഒളിച്ചു താമസിച്ച് ആക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു ഇവര്‍. ഡല്‍ഹിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകള്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ട മുന്നു ഭീകരരെയാണ് പുലര്‍ച്ചെ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ എന്‍ഐഎ പിടികൂടിയത്. ഇവര്‍ക്കു കേരളത്തില്‍ ഒളിത്താവളം ഒരുക്കുകയും സഹായം നല്‍കുകയും ചെയ്തവരെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ഐഎസ് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് യുഎന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് വരികയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കൊച്ചിയില്‍ അല്‍ ഖായിദ ഭീകരര്‍ പിടിയിലായത്.

പിടികൂടിയവരില്‍നിന്ന് വിവിധ രേഖകള്‍, മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍, ലഘുലേഖകള്‍, നാടന്‍ തോക്കുകള്‍ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന രേഖകളും ഇവരില്‍നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴിയാണ് ഇവര്‍ അല്‍ ഖായിദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്താനായി സംഘം വന്‍തോതില്‍ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുധങ്ങളും സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും സംഘടിപ്പിക്കാനായി ഡല്‍ഹിയിലേക്കു പോകാന്‍ ചിലര്‍ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. പുലര്‍ച്ചെ നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ ആറു പേരെ ബംഗാളിലെ മുര്‍ഷിദാബാദില്‍നിന്നും മൂന്നു പേരെ കൊച്ചിയില്‍നിന്നുമാണ് അറസ്റ്റ്് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ ഇന്നുതന്നെ അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങും.

കേരളത്തിലും കര്‍ണാടകയിലും ഐഎസ് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം കാര്യമായ രീതിയില്‍ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു യുഎന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്. അല്‍ ഖായിദയുടെ 150 മുതല്‍ 200 വരെ ഭീകരര്‍ ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലദേശ്, മ്യാന്‍മര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടെന്നും അവര്‍ മേഖലയില്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെന്നും യുഎന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ടായിരുന്നു.

അനലിറ്റിക്കല്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് സാങ്ഷന്‍സ് മോണിറ്ററിങ് സംഘമാണ് ഐഎസ്, അല്‍ ഖായിദ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ അല്‍ ഖായിദയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നിംറുസ്, ഹെല്‍മന്ദ്, കാണ്ഡഹാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും വിവരമുണ്ട്. വിവിധ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നായി 150 മുതല്‍ 200 വരെ ഭീകരരാണു സംഘത്തിലുള്ളതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ 'പ്രവിശ്യ' സ്ഥാപിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ മേയില്‍ ഐഎസ് ഭീകരസംഘം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കശ്മീരില്‍ ഭീകരരും സുരക്ഷാസേനയും ഏറ്റുമുട്ടിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു നീക്കം.

English Summary: Central Government gives reports that ISIS operatives in Kerala, arrest follows