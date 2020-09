വർക് പെർമിറ്റ് അവസാനിച്ചു; സൗദിയിൽ യാചകരായി 450 ഇന്ത്യക്കാർ, തടവിലായി നിരവധി പേർ

ജിദ്ദ ∙ സൗദിയിൽ വർക് പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ 450 ഇന്ത്യക്കാർ യാചകവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇവരിൽ നിരവധി ആളുകളെ അധികൃതർ ഷുമായ്സി ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്കു മാറ്റി. ഇവരിൽ 39 ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികൾ, 10 ബിഹാർ സ്വദേശികൾ, 5 തെലങ്കാന സ്വദേശികൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, ജമ്മുകശ്മീർ, കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാലു പേർ വീതവും ഒരു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയും ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

യാചകവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നതു മാത്രമാണ് ചെയ്ത ഏക തെറ്റെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന വിഡിയോ വൈറലായി. തൊഴിൽ നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് മാർഗമില്ലാതെയാണ് യാചകവൃത്തിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, കശ്മീർ, ബിഹാർ, ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് യാചകവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. വർക് പെർമിറ്റ് കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടും അവിടെ തുടരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്കു മാറ്റിയതെന്നാണ് വിവരമെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും എംബിടി നേതാവുമായ അംജദ് ഉല്ലാ ഖാൻ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് വ്യക്തമാക്കി. സൗദിയിൽ 450 ഇന്ത്യക്കാർ നേരിടുന്ന ദുരിതം സംബന്ധിച്ചും അവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ, കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി, സൗദിയിലെ ഇന്ത്യ അംബാസഡർ ഔസഫ് സയീദ് എന്നിവർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അംജദ് ഉല്ലാ ഖാൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Jobless Indian workers forced to beg in Saudi, shifted to detention centres