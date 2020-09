അലക്സി നവൽനി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു; ആശുപത്രിയില്‍ നടക്കുന്ന ചിത്രം

മോസ്കോ∙ വിഷബാധയേറ്റു ചികിൽസയിലായിരുന്ന റഷ്യൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സി നവൽനി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു. രോഗമുക്തി വളരെ നീണ്ടതാണെന്ന സന്ദേശത്തോടെ ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റെപ്പിൽനിന്ന് താഴേയ്ക്കിറങ്ങുന്ന ചിത്രം നവല്‍നി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചു. കാലിന്റെ പരുക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനാൽ സ്റ്റെപ്പുകയറുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നവൽനി പറഞ്ഞു.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിന്റെ കടുത്ത വിമർശനകനായ നവൽനിക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് വിഷബാധയേറ്റത്. മോസ്കോയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹം കുടിച്ച ചായയിൽ വിഷം കലർന്നിരുന്നുവെന്നാണു കരുതുന്നത്. വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി നവൽനിയെ സൈബിരിയയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിൽസയ്ക്കായി ബെര്‍ലിനിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

സൈബീരിയയിലെ ഡോക്ടർമാർ വിഷബാധ ആരോപണം തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബെർലിനിലെ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നവൽനിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. 2018ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുടിനെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങിയ നവൽനിക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ വിലക്ക് വന്നതിനെത്തുടർന്നു പ്രാദേശികതലത്തിൽ അഴിമതിവിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്കു പിന്തുണ നൽകി വരികയായിരുന്നു.

English Summary: Kremlin Critic Navalny Seen Walking in Photo From Hospital - Navalny's Instagram