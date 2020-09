കൂടുതൽ എംപിമാർക്ക് കോവിഡ്; ലോക്സഭാ സമ്മേളനം വെട്ടിക്കുറച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്നു എംപിമാർക്കു കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ലോക്സഭാ സമ്മേളനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ആലോചന. ബുധനാഴ്ചയോടെ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.

സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്ന മൂന്ന് എംപിമാർക്കു കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷവുമായി ഇതു സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാവും തീരുമാനം. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും സമ്മേളനം വെട്ടിച്ചുരുക്കണമെന്ന നിലപാടാണെന്നാണ് സൂചന.

സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 17 ലോക്സഭാ അംഗങ്ങൾക്കും 8 രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങൾക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നു എംപിമാർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 12 പേർ ബിജെപി അംഗങ്ങളാണ്.

English Summary: Lok Sabha session likely to end on wednesday as covid cases rise