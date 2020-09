തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വപ്ന സുരേഷും മന്ത്രിപുത്രനും എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്തതാണെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. ‘എന്തൊക്കെയാണ് മോർഫിങ് നടത്തി ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ? നിങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലോ ?’’ കോടിയേരി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു ചോദിച്ചു. ‘ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ താങ്ങും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ താങ്ങില്ല.’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: Minister's son photo with Swapna Suresh was morphed says Kodiyeri Balakrishnan