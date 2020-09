രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം: കല്ലു ശേഖരിക്കുന്ന ക്വാറികൾ തുറക്കുമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ

ജയ്പുർ∙ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനുള്ള കല്ലു ശേഖരിക്കുന്ന ക്വാറികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നു രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ. ഭരത്പൂർ ജില്ലയിലെ ബൻഷി പഹാഡ്പൂരിൽനിന്നള്ള പിങ്കും മഞ്ഞയും കല്ലുകളാണ് രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതു ലഭിക്കുന്ന ക്വാറികൾ വനമേഖലയിൽ ആയതോടെ ഖനനം നിരോധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ അയോധ്യയിലെ സ്വാമിമാരും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

1996 ഡിസംബർ വരെ പ്രദേശത്ത് 42 അനധികൃത ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിവിധ ഉത്തരവുകളെ തുടർന്ന് ഇവ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 2016 ജൂൺ മുതൽ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയും നിർബന്ധിതമാക്കി. എന്നാൽ തുടർന്നും നിരവധി ക്വാറികൾ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തനം തുടരുകയായിരുന്നു. ഈ മാസം 6,7 തീയതികളിലായി ഭരത്പൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനധികൃത ക്വാറികൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ കർശനമാക്കിയതോടെ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനവും പൂർണമായി നിലച്ചു.

വനമേഖല ഡീനോട്ടിഫൈ ചെയ്തു ക്വാറികൾക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനു കത്തയയ്ക്കുമെന്നു മൈനിങ് വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിനു വരുമാനവും ആളുകൾക്കും തൊഴിലും ലഭിക്കുന്നതിനും ഇതു സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കല്ലുകൾ ലഭിക്കാതാകുന്നതോടെ അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രനിർമാണം വൈകുമെന്നു പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രശ്നം തീർക്കാത്തപക്ഷം രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നു വിഎച്ച്പി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. പുതിയ തീരുമാനത്തെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

English Summary: Raj govt to legalise mines supplying stone for Ram temple construction in Ayodhya