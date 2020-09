തൃശൂർ∙ തൃശൂരിൽ രണ്ടു ബൈക്ക് അപകടങ്ങളിലായി രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. കോവിലകത്തുംപാടത്ത് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അത്താണി വട്ടംകുളങ്ങര രാമകൃഷ്ണന്റെ മകൻ രാഗേഷ് (25), ചാലക്കുടി പോട്ട ജംക്‌ഷനിൽ ബൈക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മലപ്പുറം മോങ്ങം ചക്കുംപുറം സഹദേവന്റെ മകൻ അഭിനന്ദ് (29) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.



English Summary: Two killed in accident at Thrissur