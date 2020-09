കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ മുർഷിദാബാദിൽനിന്ന് ആറ് അൽ ഖായിദ ഭീകരരെ എൻഐഎ പിടികൂടിയതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഗവർണർ. ബംഗാൾ അനധികൃത ബോംബ് നിർമാണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയതായി ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന വീഴ്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് സർക്കാരിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മമത ബാനർജിയുടെ പൊലീസ് രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടുന്നതിന്റെയും തിരക്കിലാണ്. ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിൽ വന്ന ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് ബംഗാൾ പൊലീസിന്റെ ചുമതലയുള്ളവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഗവർണർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി യാഥാർഥ്യത്തിൽനിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ഒട്ടകപ്പക്ഷി’ നിലപാട് വളരെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നെന്നും ഗവർണർ ആരോപിച്ചു.

പൊതുവെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപാടുകൾ സഹിച്ച് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മേലേത്തട്ടിൽ ഉള്ളവരും അവരെ രാഷ്ട്രീയമായ നയിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രശ്നമെന്നും ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകറും തമ്മിൽ നേരത്തെ പോരടിച്ചിരുന്നു. പൊലീസും ഭരണകൂടവും പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെയും തൊഴിലാളികളെയും വേട്ടയാടുന്നുവെന്നും ഗവർണർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

