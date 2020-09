ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഹരിവംശ് നാരായൺ സിങ്ങിനെതിരെ അവിശ്വാസപ്രമേയ നീക്കവുമായി പ്രതിപക്ഷം. കോണ്‍ഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, ടിആർഎസ്, സിപിഐ, സിപിഎം, എൻസിപി, ആർജെഡി, നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്, ഡിഎംകെ, എഎപി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 12 പാർട്ടികൾ ചേർന്നാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

കാര്‍ഷിക ബില്‍ പാസാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നീക്കം. സഭാനടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഉപാധ്യക്ഷൻ തള്ളിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധിച്ച അംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു നടപടിക്കൊരുങ്ങി.

പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനും അതിനാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ക്കുമിടെയാണ് കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ രാജ്യസഭയിൽ പാസായത്. ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കാനായി സഭ ചേരുന്ന സമയം നീട്ടിയതില്‍ പ്രകോപിതരായ പ്രതിപക്ഷം ഉപാധ്യക്ഷനുനേരെ പാഞ്ഞടുത്തു. കയ്യാങ്കളിയുണ്ടായി. മൈക്ക് തട്ടിപ്പറിച്ചു. മിനിമം താങ്ങുവില നിലനിര്‍ത്തുമെന്നും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍ അറിയിച്ചു. ബില്ലുകള്‍ കര്‍ഷകരുടെ മരണ വാറന്‍ഡാണെന്നും അതില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പറഞ്ഞു.

കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കിയത് രാജ്യത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക ചരിത്രത്തിലെ നിര്‍ണായക വഴിത്തിരിവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ഇടനിലക്കാരുടെ പിടിയില്‍ നിന്ന് കര്‍ഷകര്‍ സ്വതന്ത്രരാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിക്കും. ആധുനിക കാര്‍ഷിക സാങ്കേതികവിദ്യ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. കരാര്‍ കൃഷി നടപ്പാക്കാനുള്ള കര്‍ഷക ശാക്തീകരണ, സംരക്ഷണ ബില്ലും വിപണയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കാനുള്ള കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്ന വ്യാപര വാണിജ്യ ബില്ലുമാണ് രാജ്യസഭ ശബ്ദ വോട്ടോടെ പാസാക്കിയത്.

English Summary: 12 Opp parties give notice of no-confidence against RS deputy chairman as farm bills passed