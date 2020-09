കോവിഡ്: ക്രിസ്പ്ആർ ടെസ്റ്റിന് അനുമതി; ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചത്, കൂടുതല്‍ കൃത്യത

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ്‌. ക്രിസ്പ്ആർ എന്ന പരിശോധന രീതിക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറല്‍ അനുമതി നൽകി. ശാസ്ത്രീയ വ്യവസായിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക്സ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിവ് ബയോളജിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യത ഉണ്ടെന്നാണ് അവകാശവാദം.

ആന്റിജൻ പരിശോധനയുടെ സമയം കൊണ്ട് ആർടി- പിസിആർ പരിശോധനയുടെ കൃത്യത ലഭിക്കും. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിതെന്ന് ടാറ്റാ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലിമിറ്റഡ് സിഇ ഗിരീഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തി പറഞ്ഞു.



English Summary: DCGI has approved India's first CRISPR Covid-19 test developed by the Tata Group and CSIR-IGIB