കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രവാസികളുടെ ജീവൻ പന്താടുന്നു; കേസെടുക്കണമെന്ന് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഖുർആനും ഈന്തപ്പഴവും യുഎഇ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലെന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് സിപിഎം. പ്രവാസികളുടെ ജീവൻ വച്ച് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പന്താടുകയാണ്. യുഎഇയെ കള്ളക്കടത്ത് രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചെയ്തതെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആരോപിച്ചു.



ഖുർആനും ഈന്തപ്പഴവും നേരായ വഴിക്കല്ല കേരളത്തിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപിയുടെ പ്രസ്‌താവന യുഇഎയെ കള്ളകടത്ത്‌ രാജ്യമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണെന്ന്‌ എൽഡിഎഫ്‌ കൺവീനർ എ. വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. യുഎഇയുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം ശിഥിലമാക്കുന്നതാണ്‌ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രസ്‌താവന.

പാർലമെന്റ്‌ അംഗം കൂടിയായ കുഞ്ഞാലികുട്ടി ബിജെപിക്ക്‌ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രചാരണത്തിനുള്ള ആയുധമാണ്‌ നൽകിയത്‌. ഖുർആനെ രാഷ്‌ട്രീയ നേട്ടത്തിനുള്ള ആയുധമാക്കരുതെന്ന മുസ്‌ലിം സംഘടനകളുടെ പ്രസ്‌താവനക്ക്‌ ഒരു വിലയും കൽപിക്കുന്നില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌. മുസ്‌ലിം ലീഗ്‌ നേതാവിന്റെ അപകടരമായ ഈ നീക്കം കേരളം തിരിച്ചറിയുമെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.



കേരളത്തിലേക്ക്‌ ഖുർആനും ഈത്തപഴവും നേരായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ്‌ യുഎഇ അയച്ചത്‌. ഇത്‌ അറിയാത്ത ആളല്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. എന്നിട്ടും ഇവ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെയല്ല കൊണ്ടുവന്നതെന്ന പ്രസ്‌താവന ദുരൂഹമാണ്‌. സംഘപരിവാരിനെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുകയാണ്‌ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ അടുത്തായി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ലീഗും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളോട്‌ മൃദു സമീപനമാണ്‌ സ്വീകരിക്കുന്നത്‌. സ്വർണകടത്ത്‌ അന്വേഷണം വന്നതോടെ ഈ ബന്ധം ദൃഢമായിരിക്കുകയാണ്‌. ലീഗുമായി ബന്ധമുള്ള പലരുമാണ്‌ ഈ കേസിൽ അറസ്‌റ്റിലായത്‌.



യുഎഇയുമായി പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടതാണ്‌ നമ്മുടെ ബന്ധം. ആയിരക്കണക്കിന്‌ മലയാളികളാണ്‌ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്‌. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്‌ ഇവിടെ കൊൺസുലേറ്റ്‌ തുടങ്ങിയത്‌. പ്രളയത്തിൽ പകച്ച കേരളത്തിന്‌ യുഎഇ സഹായ വാഗ്‌ദാനവും ആരും മറന്നിട്ടില്ല. ഈ ഊഷ്‌മള ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്‌ കേരളത്തിലേക്ക്‌ ഖുർആനും ഈത്തപഴവുമെല്ലാം അയച്ചത്‌. വിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്തരം സൗഹൃദം പങ്കിടൽ സാധാരണയാണ്‌. അതിനെപോലും വില കുറഞ്ഞ രാഷ്‌ട്രീയ ലാഭത്തിനുള്ള ആയുധമാക്കുകയാണ്‌ ലീഗ്‌. ഇത്തരം നീക്കം ചെറുക്കപെടേണ്ടതാണെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.



English Summary : CPM against PK Kunhalikutty on his statement on gold smuggling