ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷകരുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും കടുത്ത പ്രതിഷേധം അവഗണിച്ച് കാർഷിക ബില്ലുകൾ രാജ്യസഭയിൽ പാസാക്കിയതിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘ജനാധിപത്യം ലജ്ജിക്കുന്നു’ എന്നു കാർഷിക ബില്ലുകള്‍ സഭ പാസാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

‘മോദി സർക്കാരിന്റെ അഹങ്കാരം മൂലം മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കുന്ന കർഷകന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു രക്തം ഒഴുകുകയാണ്. രാജ്യസഭയിൽ കാർഷിക ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയതിലൂടെ കർഷകർ‌ക്കെതിരെയുള്ള മരണ വാറന്റ് ജനാധിപത്യത്തെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു.’– രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



കാർഷിക ബില്ലുകൾക്കെതിരെ നേരത്തെയും രാഹുൽ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കരിനിയമമെന്നാണ് ബില്ലിനെ കോൺഗ്രസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് രാജ്യസഭയിൽ ബില്ലുകൾ പാസായത്. കരാര്‍ കൃഷി നടപ്പാക്കാനുള്ള കര്‍ഷക ശാക്തീകരണ, സംരക്ഷണ ബില്ലും വിപണിയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കാനുള്ള കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്ന വ്യാപര വാണിജ്യ ബില്ലുമാണ് രാജ്യസഭ ശബ്ദ വോട്ടോടെ പാസാക്കിയത്. കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കിയത് രാജ്യത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക ചരിത്രത്തിലെ നിര്‍ണായക വഴിത്തിരിവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary : Democracy is ashamed of govt’s ‘death warrant’ against farmers: Rahul Gandhi on farm bills