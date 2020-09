കളിക്കുന്നതിനിടെ ശുചിമുറി പൂട്ടിയിട്ടു; 2 കുട്ടികൾ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു

മെഹ്സാന∙ ഗുജറാത്തിലെ മെഹ്സാന ജില്ലയിലെ ബൊക്കർവാഡയില്‍ വീട്ടിലെ ശുചിമുറി അബദ്ധത്തിൽ പൂട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു കുട്ടികൾ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണു സംഭവം. ഹർഷിൽ പട്ടേൽ (10), സോഹൻ പട്ടേൽ (9) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ ശുചിമുറി പൂട്ടുകയായിരുന്നു.



സംഭവം നടന്ന വീട് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു വിദൂര ഭാഗത്താണ്. അതിനാൽ കുട്ടികൾ നിലവിളിച്ചെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾക്കോ മറ്റു വഴിയാത്രക്കാർക്കോ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മണിക്കൂറുകളോളം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ വൈകുന്നേരം കുട്ടികളെ ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തുതായി വിഷ്നഗർ താലൂക്ക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Gujarat: 2 kids get locked in sliding closet, suffocate to death