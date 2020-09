ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നെഗറ്റീവ്; ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ മാസ്കില്ലാതെ നൃത്തവുമായി ബിജെപി എംഎൽഎ

അഹമ്മദാബാദ്∙ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾകൊണ്ട് വാർത്തയിൽ ഇടംപിടിക്കാറുള്ള ഗുജറാത്തിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ മധു ശ്രീവാസ്തവ് വീണ്ടും വിവാദക്കുരുക്കിൽ. കോവിഡ് ഭേദമായ മധു ശ്രീവാസ്തവ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ പുറത്തായി. വഡോദരയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്.

സ്വയം നിർമിച്ച ഗുജറാത്തി സിനിമകളിൽ ഉൾപ്പെടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള മധു ശ്രീവാസ്തവ്, ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കേൾക്കുന്ന ഭജന്റെ ഈണത്തിന് അനുസരിച്ചു നൃത്തംചെയ്യുന്നതാണു വിഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. മധുവിന്റെ അനുയായികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം. പൂജാരിയുൾപ്പെടെ രണ്ട്, മൂന്ന് ആളുകൾ മാത്രമാണ് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ പ്രവർത്തിയെ ന്യായീകരിച്ച് എംഎൽഎ രംഗത്തെത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ ശരിയാണെന്നും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഇതു ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 45 വർഷത്തിലേറെയായി പോകുന്നിടത്ത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയും പോയി. ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ല. സർക്കാർ ഒത്തുചേരലുകൾ അനുവദിച്ചതിനാൽ ഒരു മാർഗനിർദേശവും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ഒത്തുചേരലായിരുന്നു. തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് അത്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമല്ലെന്നും മധു ശ്രീവാസ്തവ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കൾ തയാറായില്ല. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ മധു ശ്രീവാസ്തവ് ഒരാഴ്ചയിലേറെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ദീർഘകാലം എംഎൽഎയുടെ പിഎയായിരുന്ന ആൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് എംഎൽഎയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

English Summary: Gujarat BJP MLA, who recovered from Covid, dances inside temple without mask