രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകൾ കുതിക്കുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി മോദി ചർച്ചയ്ക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുതലാകുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ചയ്ക്കൊരുങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോവിഡ് മോശമായി ബാധിച്ച ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ഈ മാസം 23ന് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയാണു കൂടിക്കാഴ്ച. ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കും.

മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണു രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 60 ശതമാനവുമുള്ളത്. ശനിയാഴ്ച 93,337 കോവിഡ് കേസുകളാണു രാജ്യത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്; 95,880 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 53 ലക്ഷം കടന്നു. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡേറ്റ പ്രകാരം 79.28 ശതമാനമാണു രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. ഇതുവരെ 85,619 പേർക്കാണു ജീവൻ നഷ്ടമായത്.



English Summary: PM To Hold Meet With Chief Ministers Of 7 States On Wednesday As Covid Cases Rise