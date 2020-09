ശ്രീലങ്കയിൽ തേങ്ങ ക്ഷാമം; തെങ്ങിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ച് ലങ്കൻ മന്ത്രി

കൊളംബോ∙ രാജ്യത്ത് തേങ്ങയുടെ ദൗർലഭ്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ തെങ്ങിൽ കയറി സംസാരിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ മന്ത്രി. ശ്രീലങ്ക നാളികേര മന്ത്രി അരുന്തിക ഫെർണാണ്ടോയാണ് തെങ്ങിൽ‌ കയറി വേറിട്ട രീതിയിൽ പ്രസംഗിച്ചത്.

രാജ്യം 700 മില്യൻ തേങ്ങയുടെ ദൗർലഭ്യമാണു നേരിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കും തേങ്ങ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണു പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



രാജ്യത്ത് തെങ്ങ് കൃഷി നടത്തുന്നതിനായി ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം. ഇതു വഴി വ്യവസായങ്ങളും മുന്നേറണം. ശ്രീലങ്കയിൽ തേങ്ങയ്ക്ക് കുറവ് നേരിടുമ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം തേങ്ങയുടെ വില കുറയ്ക്കണമെന്നു തന്നെയാണെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.



