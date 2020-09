ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയത് കാർഷിക ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക നിമിഷം: മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ കാർഷിക ബില്ലുകൾ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക നിമിഷമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷം! പാർലമെന്റിലെ പ്രധാന ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയതിന് ഞങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനികളായ കർഷകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇത് കാർഷിക മേഖലയുടെ സമ്പൂർണ പരിവർത്തനത്തിനും കോടിക്കണക്കിന് കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും’– അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനിടെയാണ് രണ്ടു കാർഷിക ബില്ലുകൾ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത്. വോട്ടെടുപ്പില്ലാതെ ശബ്ദവോട്ടിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത്. ഫാർമേർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് (പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഫസിലിറ്റേഷൻ) ബിൽ 2020, ഫാർമേഴ്സ് (എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ) എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് അഷ്വറൻസ് ആൻഡ് ഫാം സർവീസസ് ബിൽ 2020 എന്നിവയാണ് പാസാക്കിയത്. ഇവ വ്യാഴാഴ്ച ലോക്സഭ പാസാക്കിയിരുന്നു. ബില്ലുകൾ കർഷക വിരുദ്ധവും കോർപറേറ്റ് അനുകൂലവുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം.

