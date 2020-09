കൊച്ചി∙ എറണാകുളം മലയാറ്റൂരിൽ പാറമടയില്‍ സ്ഫോടനം. രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. സേലം സ്വദേശി പെരിയണ്ണൻ(40) കർണാടക സ്വദേശി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കൂടുൽ ആളാപയമില്ലെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം.

English Summary: 2 dead in a blast in a Quarry in malayattoor