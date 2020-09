മുംബൈയിൽ മൂന്നു നില കെട്ടിടം തകർന്നു; 10 മരണം: 25 ഓളം പേർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു

മുംബൈ∙ ഭിവണ്ടിയിൽ മൂന്നു നില കെട്ടിടം തകർന്നു. 10 പേർ മരിച്ചു, 25 ഓളം പേർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുവെന്ന് സംശയം. പുലർച്ചെ 3:40 ഓടെയാണ് സംഭവം. 31 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 20 പേരെ പ്രദേശവാസികളാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്) രക്ഷപ്പെടുത്തിയ 11 പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്, അഗ്നിശമന സേന, പൊലീസ് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. 40 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ 20 ഓളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

