പൊതുചടങ്ങളിൽ സിപിഐയെ ഒഴിവാക്കി; പ്രതിഷേധിച്ച്‌ വിട്ടുനിന്ന് ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ലെന്ന് സിപിഐ. ഇതേത്തുടർന്ന് ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ വി.ശശി ചടങ്ങില്‍ നിന്നു വിട്ടുനിന്നു. സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ സിപിഐ ജനപ്രതിനിധികളെ പതിവായി ഒഴിവാക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജി.ആർ.അനിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ അനുസരിച്ചാണ് ജനപ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിച്ചതെന്നും ആരെയും അവഗണിച്ചില്ലെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു.



English Summary: CPI alleges they are omitted from Government programs