യുദ്ധമുഖത്ത് നാവികസേനയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരാനൊരുങ്ങി പെൺപട; ചരിത്രത്തിലാദ്യം

കൊച്ചി∙ യുദ്ധമുഖത്ത് നാവികസേനയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരാനൊരുങ്ങി പെൺപട. യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലെ ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ബാച്ച് വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊച്ചി നാവിക സേന ഒബ്സർവേർസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് വനിത നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.



സബ് ലഫ്. കുമുദിനി ത്യാഗിയും റിതി സിങ്ങുമാണ് നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലേക്ക് ഹെലികോപ്പ്റ്റർ ഇറക്കാനും പറന്നുയരാനുമുള്ള ദൗത്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥർ. 60 മണിക്കൂർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തിയാണ് ഇരുവരും നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ബിടെക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ടു പേരും 2018ലാണ് നാവികസേനയിൽ ചേർന്നത്. മലയാളികളായ ക്രീഷ്മയും അഫ്നനുമാണ് ദീർഘദൂര വിമാനങ്ങൾ പറത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

