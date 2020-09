ലൈംഗികാരോപണങ്ങളിൽ ഉലയുമോ ബോളിവുഡ്?; പായലിനെ പിന്തുണച്ച് കങ്കണ

ന്യൂഡൽഹി∙ ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ അനുരാഗ് കശ്യപിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച നടി പായൽ ഘോഷിനെ പിന്തുണച്ച് കങ്കണ റനൗട്ടും. പായൽ ഘോഷ് ആരോപിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാൻ അനുരാഗിനു കഴിയുമെന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റ്. ലഹരിമരുന്നു വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ ലൈംഗികാരോപണങ്ങളും ബോളിവുഡിനെ വിവാദച്ചൂടിലേറ്റുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.



ഹോളിവുഡിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കി മീടൂ ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പുറത്തുവരാതിരുന്ന വിവരങ്ങളാ‍ണ് ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അനുരാഗ് കശ്യപിനെതിരെ ശനിയാഴ്ചയാണ് പായൽ ഘോഷ് ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

അതേസമയം, നിരവധിപ്പേരെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും ഏകപത്നിത്വ സമ്പ്രദായമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്ന് അയാൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കങ്കണ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പായലിനോട് അനുരാഗ് ചെയ്തത് ബോളിവുഡിൽ സ്ഥിരം നടക്കുന്ന സംഭവമാണെന്നും പുറത്തുനിന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ അടുത്തേക്കു വരുന്ന ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളായാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബോളിവുഡ് എന്നതിന് ബുള്ളിവുഡ് എന്നാണ് അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ബുള്ളി എന്ന ഇംഗ്ലിഷ് വാക്കിന് ഉപദ്രവിക്കുക എന്നാണ് അർഥം.

വ്യാജവും പാവക്കല്യാണങ്ങളുമാണ് ബോളിവുഡിൽ ഉള്ളത്. അവരെ എല്ലാ ദിവസവും സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ളവരാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. പുരുഷന്മാരോടും അവരിതു ചെയ്യും. പല വലിയ നടൻമാരും ഇങ്ങനെ എന്നോടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാനോ മുറിയുടെ വാതിലോ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടു വരും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിടയിലെ ഡാൻസിനിടയിലും ശ്രമിക്കും. ജോലിക്കു വരാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കും പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തി മോശമായി പെരുമാറുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തനിക്കുനേരെ മോശമായി പെരുമാറിയവരെക്കുറിച്ചു പുറത്തുപറയണമെന്നും പരാതി നൽകണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളോട് കങ്കണ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ – ‘എനിക്കുനേരെ മോശമായി പെരുമാറിയവരോട് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ സഹായം എനിക്കു വേണ്ട’.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ബിജെപിയുടെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നയാളാണ് കങ്കണ. എന്നാൽ അനുരാഗ് കശ്യപാകട്ടേ സർക്കാരിന്റെ വിമർശകനും.

